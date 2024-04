Iran hat Israel mit Drohnen angegriffen

Der Iran hat nach israelischen Angaben einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Dies bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Die Drohnen dürften gegen 2.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) ankommen. Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag gegen Israel bestätigt.

"Eine breite Drohnenoperation der Revolutionsgarden gegen Ziele im besetzten Land (Israel) hat vor Minuten begonnen", hieß es am Samstag im Staatsfernsehen kurz vor Mitternacht.

Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu dem Angriff auf Israel. Es würden spezifische Orte in Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen, heißt es in einer Erklärung, die über die staatlichen Medien verbreitet wird. Der Iran hat nach einem Bericht des israelischen Senders Channel 12 auch Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Deren Flugzeit sei kürzer als die der Drohnen. Demnach habe der Iran mehr als 100 Drohnen und Marschflugkörper abgefeuert. Einige seien über Syrien und Jordanien abgeschossen worden.

Israels Armeesprecher Hagari betonte, das Luftabwehrsystem sei in höchster Alarmbereitschaft ebenso wie Kampfjets und Marineschiffe. Die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt. Die israelischen Behörden kündigten an, der Luftraum solle von 00.30 Uhr Ortszeit (Samstag 23.30 MEZ) geschlossen werden.