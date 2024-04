Iran attackiert Israel: Das ist der aktuelle Stand

In einem intensiven Konflikt am Wochenende hat der Iran Israel mit einer Serie von über 300 Drohnen und Raketen angegriffen. Der Großteil der Angriffe konnte von Israels Verteidigungssystemen erfolgreich abgewehrt werden. Ein Überblick.

Im Angriff auf Israel wurden unter anderem 170 Kamikaze-Drohnen, vermutlich vom Typ "Shahed 136“, eingesetzt. Diese unbemannten, ferngesteuerten Drohnen sind etwa 2,50 Meter lang, wiegen inklusive Sprengkopf rund 260 Kilogramm und können über ihrem Ziel kreisen, bevor sie sich auf Befehl in die Tiefe stürzen.

Wie die Drohnen abgewehrt wurden

Ankündigung des Angriffs?

Was Israel jetzt plant

Allerdings stellt sich für Israel das Problem, dass ein Ausbleiben einer deutlichen Reaktion den Iran und seine verbündeten Terrorgruppen ermutigen könnte, ähnliche oder noch intensivere Angriffe in der Zukunft zu planen. Die strategische Entscheidung Israels in dieser Lage wird daher nicht nur von militärischen, sondern auch von diplomatischen Überlegungen beeinflusst.

Die genauen Pläne Israels im Konflikt mit dem Iran bleiben ungewiss. Der israelische Außenminister Israel Katz betonte jedoch, dass Israels Versprechen, auf Angriffe des Irans mit Gegenangriffen zu reagieren, weiterhin Bestand hat. Tatsächlich hat die israelische Armee am Nachmittag bereits Stellungen der Hisbollah bombardiert, was die Entschlossenheit Israels unterstreicht, auf Bedrohungen zu reagieren.

Irans Rolle im Nahen Osten

Der Iran spielt eine wichtige Rolle im Nahen Osten. Die Regierung in Teheran strebt danach, ihren Einfluss in der Region zu verstärken und unterstützt dabei verschiedene Gruppen wie die Huthi im Jemen, die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen. Diese Unterstützung umfasst finanzielle und militärische Hilfe. Diese Politik des Irans führt oft zu Konflikten mit anderen Ländern, insbesondere mit Israel und den USA.

Houthi im Jemen waren beteiligt

Die Houthi-Miliz im Jemen ist nach Darstellung des US-Militärs am iranischen Angriff gegen Israel beteiligt gewesen. US-Truppen hätten in dem Bürgerkriegsland eine Rakete auf einer Startvorrichtung sowie sieben Drohnen zerstört, teilte das US-Zentralkommando am Sonntag (Ortszeit) mit. Insgesamt habe das US-Militär mehr als 80 Drohnen und mindestens sechs ballistische Raketen aus dem Iran und dem Jemen zerstört worden, die Israel erreichen sollten.