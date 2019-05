Kompetenzfrühstück für Aufgeweckte: (K)eine Wahl zur EU-Wahl

Seit 2017 gibt es das "Kompetenzfrühstück für Aufgeweckte" von JugenDornbirn. Am Mittwochmorgen dreht sich alles um die EU-Wahl - und warum man (k)eine Wahl hat, zur Wahl zu gehen.

Beim “Kompetenzfrühstück für Aufgeweckte” treffen Dornbirner Jugendliche und Experten aufeinander, tauschen sich über Demokratie in ihren verschiedensten Ausprägungen aus und bieten Raum für Diskussionen und Austausch zwischen allen Beteiligten. Beim dritten Kompetenzfrühstück am Mittwoch bei Russmedia in Schwarzach dreht sich alles rund um die EU-Wahl. Unter dem Titel “(K)eine Wahl – Warum wählen gehen nicht nur Europa nützt” spricht Wolfgang Weber, Politischer Bildner der FH Vorarlberg und Uni Innsbruck, über die Wichtigkeit von Parlamentswahlen, die Macht der Stimmabgabe, Ablauf und Auswirkungen einer Wahl. VOL.AT überträgt den Inputvortrag ab 08:50 Uhr live.