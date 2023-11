Kokain, Meth, Steroide, Ketamin: Drogen-Skandal erschüttert Pferderenn-Szene

Ein spektakulärer Sieg entpuppt sich als Drogen-Debakel, mit ernsten Konsequenzen für das arme Pferd und den Besitzer.

Urinprobe

Zur Bestätigung der ersten Befunde wurde eine Urinprobe des Pferdes an ein unabhängiges, in der Trabrennszene renommiertes Labor in Frankreich geschickt. Die Auswertungen brachten Erschreckendes zutage: Halina Jibay war mit einer Mischung aus Kokain, Methamphetamin, Ketamin und Steroiden vollgepumpt. Ein gravierender Regelverstoß, der zudem polizeilich gemeldet werden musste, da der Besitz dieser Substanzen bereits eine Straftat darstellt.