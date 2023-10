Bilder und Video: Pferd mit Kran aus Bach gerettet

In einer spektakulären Rettungsaktion wurde das Pferd aus dem Bach gerettet.

Die Feuerwehr rettete am Sonntagabend in einer aufwendigen Rettungsaktion in Schlins ein Pferd aus einem Bach. Der Einsatz dauerte mehr als 1,5 Stunden, doch das Tier konnte unverletzt gerettet werden.

Am frühen Sonntagabend machte sich eine zwölfjährige Reiterin mit ihrem 14-jährigen Wallach auf den Weg. Doch der Ausflug nahm eine unerwartete Wendung, als das Zaumzeug riss.