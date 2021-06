Koeberlin und Prinz zu den Dreharbeiten am Bodensee

Matthias Koeberlin und Hary Prinz, Cast von "Die Toten vom Bodensee", waren am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Seit April laufen die Dreharbeiten zu zwei neuen Folgen von "Die Toten am Bodensee" in Vorarlberg. Das österreichische-deutsche Ermittler Duo Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) versuchen einen Mord beim jährlichen Geistertanz aufzuklären und gehen einem Wolf nach, der in den Wäldern sein Unwesen treibt. Über die Dreharbeiten und Vorarlberg sprachen Matthias Koeberlin und Hary Prinz (Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek) am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".

Corona-Bedingungen am Set

"Das zweite Gesicht" und "Unter Wölfen"

"Das zweite Gesicht": "Diese Folge handelt von einer Persönlichkeitsstörung - mit allem was dazu gehört. Dieser neue spannende Fall geht eher in die psychologische Richtung", erklärt Matthias Koeberlin.



"Unter Wölfen: "Es gab hier früher ja wirklich viele Wölfe in der Gegend, das macht es so spannend und realistisch. In dieser Folge sind alle Meinungen über den Wolf vertreten Befürworter sowie Gegner. Mehr dürfen wir dazu allerdings noch nicht verraten", so Hary Prinz.