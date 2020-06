„Die Toten vom Bodensee“: Dreharbeiten in Hohenems

Für die im deutschsprachigen Raum sehr bekannte Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ beginnen ab 22. Juni 2020 die Dreharbeiten in Hohenems!

Ein rund 50-köpfiges Drehteam inklusive der bekannten Schauspieler Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin wird die Zelte in Hohenems und Vorarlberg für die Drehdauer von insgesamt rund zwei Monaten aufschlagen. In Hohenems werden intensive Dreharbeiten in der Villa Rosenthal, dem Palast und bei Dold Tiefbau stattfinden.