Koblach: Burgruine vor weiterem Verfall gerettet

Trotz teilweise extremer Hitze konnten die Sanierungsarbeiten an der Burgruine Neuburg planmäßig fertiggestellt werden.

Koblach . In den letzten zwei Monaten konnten mit notwendigen Restaurierungsarbeiten an der Neuburg weitere Schritte zur Erhaltung der Ruine gemacht werden.

Mauer freigelegt und restauriert

Nach rund achtwöchiger Bauzeit konnte das Team rund um Bauleiter Jürgen Vallaster dabei einiges erreichen und so konnte wieder ein wichtiger Teil der Ruine vor dem Verfall gerettet werden. Seit zwei Jahren wird dabei an der Ringmauer gearbeitet und so wurde in diesem Jahr anfänglich der Mauersockel und ein Teil der unteren Mauer freigelegt und dann restauriert. In weiterer Folge musste die gesamte Mauer und besonders die Mauerkrone von Bewuchs befreit und dann saniert werden. Dabei kam auch ein kleiner Riss in der Mauerkrone zutage, der fachmännisch repariert wurde.