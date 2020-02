Knochenbrechen - wenn die Schulmedizin dem Tier nicht mehr weiterhilft

Der Knochenbrecher. Gerd Groon greift dann ein, wenn die übliche Schulmedizin nicht mehr weiterhelfen kann. Und greifen kann der Ostfriese. Der Beruf des "Knakenbrekers", wie er sich auf Plattdeutsch vorstellen würde, wird von ihm auf seine ganz eigene Art und Weise ausgeübt. Heute sind seine Patienten unter anderem ein Pferd und ein Hund.

Ohne medizinische Instrumente geht Gerd Groon seine Arbeit an. Alles, was er dazu braucht, sind seine Hände.

Ungewöhnliche Behandlung

Ein kurzes Ziehen am Bein oder am Schweif und schon sind die Verspannungen gelöst. Bei Letzterem bringt es den Wirbel wieder in die richtige Position. Die Wirkung: Das Pferd entspannt sich. Laut der Besitzerin sieht man eine langfristige Verbesserung. Das Pferd sei nicht mehr bockig nach der ungewöhnlichen Behandlung.