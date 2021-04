Klubhaus: Verlosung des Wallride Bike-Gutscheins!

Wallride Store Bike-Gutschein im Wert von 3000 Euro: Heute geben wir den Gewinner der großen Verlosung im Rahmen der ausgestrahlten Sendung mit Bike-Profi Elias Schwärzler bekannt.

Nächste Folge mit Toni der Assi

Samstag ist Klubhaus-Tag: In der nächsten Ausgabe am 10. April (19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV) gastiert geballter Gangster-Rap in der Vorarlberger "Tonight Show". Toni der Assi, seines Zeichens berühmt, berüchtigter Skandal-Rapper aus Mannheim, liefert sich ein geistreiches und amüsantes Wortgefecht mit den beiden Hosts Pascal und Jogi. Außerdem verrät der Musiker, wieso er jetzt öfters in Vorarlberg anzutreffen sein wird und wie er die hiesige Szene aus dem Dornröschenschlaf erwecken will: Jebote!