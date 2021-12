"Klopfzeichen" und "Nudging"

Autor Bastian Kresser und Verhaltensökonom Gerhard Fehr sind am Freitag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Im August 2021 erschien der vierte Roman von Bastian Kresser. In "Klopfzeichen" geht um drei Spiritistinnen, die durch unerklärliche Séancen bekannt wurden. In "Vorarlberg LIVE" spricht er mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch über seine Inspiration und seinen Beitrag bei "Literatur Vorarlberg präsentiert: Neue Texte" am kommenden Mittwoch.