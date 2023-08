Klimawandel beschleunigt Gefahren im Hochgebirge

Bei "Vorarlberg LIVE" spricht Prof. Dr. Martin Mergili, renommierter Geologie-Experte von der Universität Graz, über die steigenden Gefahren im Hochgebirge.

Hochgebirge: Eine zunehmend gefährliche Zone

Die Alpen, lange als majestätische Zufluchtsorte für Wanderer und Bergsteiger geschätzt, werden zunehmend zu einem Ort, an dem sich Gefahren unaufhaltsam verschärfen. Die tragische Nachricht von der Vermisstenmeldung eines Paares aus dem Bregenzerwald nach einer Eislawine am Eiger verdeutlicht diese beängstigende Realität. Doch Prof. Mergili betont, dass Hochgebirgsregionen von Natur aus bereits anspruchsvoll und gefährlich sind, unabhängig von klimatischen Veränderungen. "Der Mensch muss sich der Gefahren bewusst sein", betont er. "Das ist auch schon ohne klimabedingte Veränderungen so."