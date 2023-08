Die Alpen in der Hitzefalle: Was jetzt Bergsteiger und Wanderer wissen sollten

ETH-Experte warnt vor den Gefahren im Hochgebirge

Noch gibt es auch keine Neuigkeiten zu den zwei vermissten Vorarlbergern am Eiger , die mutmasslich von einer Eislawine erfasst wurden. Die Unfälle und Unglücke in den Bergen scheinen sich zu häufen. Ein renommierter Gletscherforscher warnt im Interview mit dem Schweizer Newsportal "20min.ch" vor den zunehmenden Gefahren im Hochgebirge.

Werden Abbrüche wahrscheinlicher?

Matthias Huss, ein angesehener Gletscherforscher und Professor für Glaziologie an der ETH Zürich, äußerte sich im Gespräch mit "20min.ch" zu den aktuellen Vorfällen und den damit verbundenen Risiken. Er betonte, dass, obwohl hohe Temperaturen nicht zwangsläufig zu instabilen Gletschern führen, "die große Schmelzwassermenge, die momentan auch in den höchsten Lagen anfällt, schon dazu beitragen kann, dass Abbrüche wahrscheinlicher werden." Er fügte hinzu: "Bei hohen Temperaturen verändert sich generell viel mehr im Hochgebirge und das begünstigt Abbrüche."

"Muss man mit mehr Unfällen rechnen"

Des Weiteren komme hinzu, dass in der aktuellen Schönwetterphase es viel mehr Menschen in die Berge zieht. Huss erklärte, dass dies das Risiko erhöht, dass kleinere Abbrüche Menschen treffen könnten. Er betonte: "In einer Phase mit viel Wanderern muss man mit mehr Unfällen rechnen."