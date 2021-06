Klimastreit, Ibiza-Ärger und Grüne Doppelspitze

Die Nationalratsabgeordneten Karlheinz Kopf (ÖVP) und Stephanie Krisper (NEOS) und die Vorarlberger Landtagsabgeordnete Eva Hammerer (GRÜNEN) heute zu Gast bei Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Karlheinz Kopf, Nationalratsabgeordneter ÖVP

Für Nationalratsabgeordneten Karlheinz Kopf (ÖVP), Generalsekretär der WKÖ, spielt die Wirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Klimaziele. Trotzdem kritisiert er den Gesetzesentwurf der GRÜNEN, mit dem Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein. Der darin enthaltende Plan, die Steuern für fossile Energieträger um 50 % zu erhöhen, stößt bei ihm am meisten auf Kritik. Warum er den Vorschlag für eine "ideologiegetriebene Bestrafungsfantasie" hält, erklärt Karlheinz Kopf heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Stephanie Krisper, Nationalratsabgeordnete NEOS

Eva Hammerer, Landtagsabgeordnete GRÜNEN

Johannes Rauch ist seit 1997 Parteichef der Vorarlberger Grünen. In der Landesversammlung am 26. Juni wird er seinen Chefsessel abgeben.

Einen Tag vor Ende der Bewerbungsfrist haben am Freitag Grünen-Klubobmann Daniel Zadra und die stellvertretenden Klubobfrau Eva Hammerer ihre gemeinsame, gleichberechtigte Kandidatur als neue Landessprecher der Vorarlberger Grünen bekannt gegeben. Der Wahl des 36-jährigen Zadra und der 45-jährigen Hammerer bei der Landesversammlung am 26. Juni in Feldkirch dürfte nichts im Wege stehen, auch wenn formal weitere Kandidaturen möglich sind. Landtagsabgeordnete Eva Hammerer spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über die aktuelle Lage der Schulen, Notensysteme und natürlich die Frage, wie sie die Führung bei den Grünen anlegen wird.