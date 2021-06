Gastro-Personalmangel und Österreich vs. Niederlande

Hotelier Peter Fetz und VN-Sportchef Christian Adam heute ab 17 Uhr bei Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".

"Es kann getanzt, geheiratet, gefeiert werden", so Bundeskanzler Sebastian Kurz heute in der Pressekonferenz zu den Öffnungsschritten ab 1. Juli. Die Sperrstunde wird aufgehoben und die FFP2-Maskenpflicht entfällt auch bei den Mitarbeitern. Noch herrscht in der Gastronomie aber Personalmangel. Peter Fetz bietet in seinem Hotel Hirschen in Schwarzenberg Ganzjahresstellen an, um dem entgegenzuwirken. Mehr dazu heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".