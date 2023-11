Klima-Aktivisten haben neue Blockaden-Taktik

Über 70 Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" setzten ihre Protestaktionen am Dienstag in Wien fort, jedoch mit einer neuen Taktik.

Die "Letzte Generation" ist erneut auf den Straßen Wiens präsent, um gegen die fehlende Umsetzung der Klimaratsempfehlungen zu protestieren. Nach der Festnahme von 57 Aktivisten am Montag, die mehrere Autobahnabfahrten in Wien blockierten, darunter die Kernstelle der A2 bei Vösendorf, änderten die Aktivisten ihre Taktik am Dienstag. Sie blockierten wiederholt Straßen und Kreuzungen, jedoch ohne den Einsatz von Kleber, der bei den vorigen Protestaktionen verwendet wurde.