Angeschüttet, getreten und angefahren - Wutbürger gehen auf Klima-Aktivisten los

Bei einem Protest von Klima-Aktivisten am Montagmorgen auf der A2 in Niederösterrich bei Wien griffen vereinzelte frustrierte Autofahrer die Protestierenden tätlich an.

Darum geht's: Frustrierte Autofahrer attackieren Klima-Aktivisten auf der A2

Klima-Protest führt zu 10 Kilometer langem Stau auf der A2

Aktivisten werden angespuckt, getreten und angefahren

Durch den Klima-Protest kam es im Frühverkehr auf der A2 zu einem 10 Kilometer langen Stau, der Verkehr nach und in Wien wurde zu weiten Teilen lahmgelegt.

Gleich mehrere Autofahrer verloren dabei derart die Geduld, dass sie die Klima-Aktivisten tätlich angriffen. In einem Video, das von der "Letzten Generation Österreich" auf "X" veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie erboste Autofahrer aus ihren Fahrzeugen aussteigen, die Protestierenden mit Wasser anschütten, versuchen sie von der Straße zu zerren - teilweise werden die Aktivisten getreten.

Mit dem Auto angefahren

Ein Autolenker ist im Video zu sehen, der versucht, mit seinem Pkw einen Klima-Aktivisten wegzuschieben. Immer wieder fährt der Mann an, schiebt den Aktivisten vor sich her, der versucht sich mit den Händen an Auto abzustützen. Schlussendlich steigt der Lenker aus, wird handgreiflich und scheint wutentbrannt und gestikulierend auf den Mann auf der Straße und umstehende Aktivisten einzureden.

self all Open preferences.

Laut ÖAMTC waren Aktivisten an mehreren neuralgischen Punkten ab 7.45 Uhr im Einsatz und sorgten für umfangreiche Staus. Betroffen waren demnach unter anderem die Südautobahn (A2) beim Knoten Vösendorf Richtung Wien mit mehr als zehn Kilometer Stau und über einer Stunde Zeitverlust.

self all Open preferences.