Bahnhof in Klaus soll modernisiert werden

Im Umfeld der Klauser Haltestelle befinden sich derzeit rund 2.000 Arbeitsplätze – Tendenz steigend – und der kleine Bahnhof habe enormes Potenzial. Bei der ÖBB Infrastruktur AG laufen dazu die Planungsarbeiten für die Modernisierung des Bahnhof Klaus auf Hochtouren. „Die Umsetzung soll dazu bereits im kommenden Jahr starten und es werden derzeit mehrere Varianten geprüft. Dazu sollen die Arbeiten auch in Abstimmung mit der Radschnellverbindung erfolgen“, berichtet der Klauser Bürgermeister Simon Morscher.

Barrierefreie Zugänge und neue Busterminal

Dazu sind am Klauser Bahnhof in den kommenden Jahren umfangsreiche Modernisierungsarbeiten vorgesehen. Laut aktuellem Stand ist neben barrierefreien Zugängen zu den Zügen auch eine neue Unterführung, neue Park&Ride und Bike&Ride Stellplatze sowie ein neuer Busterminal als optimale Verbindung zwischen Bus und Bahn vorgesehen. „Die Planungen sowie die geplanten Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den Projektpartnern Land Vorarlberg und der Gemeinde Klaus. Die Höhe der Kosten für die Modernisierung wird derzeit evaluiert“, gibt ÖBB-Pressesprecher Johann Kapferer bekannt. MIMA