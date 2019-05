Bahnhofsoffensive: Diese neun Bahnhöfe werden modernisiert

Grundsatzvereinbarung für weitere Modernisierung von Bahnhöfen im Rheintal und Walgau bis 2030 wurde abgeschlossen.

Im Zuge des Rheintal-Walgau-Konzeptes I, welcher auf einem Rahmenvertrag zwischen dem Land Vorarlberg, dem Verkehrsministerium und der ÖBB aus dem Jahr 2003 basierte, wurden in den vergangenen 15 Jahren auf den Strecken Bregenz – Bludenz und Lauterach – St. Margrethen zahlreiche Bahnhöfe modernisiert und barrierefrei ausgestattet. Im Fokus standen bisher Haltestellen und Bahnhöfe mit hohen Fahrgastfrequenzen, wie etwa die Bahnhöfe Riedenburg, Lauterach, Dornbirn, Schoren, Hohenems und Rankweil. Die Umsetzung dieses Konzeptes ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die letzten offenen Ausbaumaßnahmen (z.B. Bhf. Götzis und bei der Strecke Feldkirch – Buchs) sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Konzept II mit neuen Schwerpunkten

Parallel dazu sind auch bei bislang „kleineren“ Haltestellen die Fahrgastzahlen stark gestiegen. Defizite an den Verkehrsstationen bestehen hinsichtlich Barrierefreiheit, der Anbindung der Bahnzubringer Bus, Fahrrad und durch motorisierten Individualverkehr sowie im Bereich des Fahrgastkomforts (Wartebereiche, Fahrgastinformation etc.). Deshalb wird nun seitens des Landes Vorarlberg gemeinsam mit dem Infrastrukturministerium und der ÖBB-Infrastruktur AG der nächste Schritt gemacht. Mit der Grundsatzvereinbarung für das „Rheintal-Walgau-Konzept II“ wird die Grundlage für den Ausbau weiterer Bahnhöfe und Bahnhaltestellen in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 gelegt.