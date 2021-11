Götzner Bahnhof soll moderne Mobilitätsdrehscheibe werden

Nach dem aktuellen Plan könnte im Jahre 2024 mit der Erneuerung des Bahnhofes Götzis begonnen werden.

Dabei hätte der Bahnhof Götzis eigentlich bereits im Zuge des Rheintalkonzepts bis 2020 saniert werden sollen. Die Sanierungsarbeiten zögerten sich allerdings immer wieder hinaus und mittlerweile ist Götzis, laut eigenen Aussagen, der einzige Bahnhof von Schruns bis Lochau, in dem die Bahnsteige noch nicht auf die Einstiegshöhe der Nahverkehrszüge angehoben wurden. Nunmehr sollen die Arbeiten am Götzner Bahnhof aber am Ende des Rheintalkonzepts 2 der ÖBB gestartet werden.

„Unser Ziel ist es, den Bahnhof gemeinsam mit dem Land und der Standortgemeinde barrierefrei zu machen und – wie bereits mehrere andere Bahnhöfe in Vorarlberg – zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe um- und auszubauen“, erklärt dazu ÖBB Sprecher Christoph Gasser-Mair. Geplant ist dabei der Einbau von Liften, die Errichtung von barrierefreien Bahnsteigen, kurzen und attraktiven Anbindungen von Bus und Fahrrad oder auch eine ökologische Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Auch das Thema Fahrradrampe, welches in der Vergangenheit für Diskussionen sorgte, wird in Abstimmung mit der Gemeinde weiter verfolgt und es werden dafür Lösungsansätze gesucht. „Wir befinden uns aber auch hier auf einem guten Weg“, so Gasser-Mair.