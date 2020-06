Klage: Gewalt im Feldkircher Kindergarten

Bub soll Mädchen misshandelt und verletzt haben. Schadenersatzforderung: Kindergärtnerinnen sollen Aufsichtspflicht verletzt haben.

Nach Angaben der Mutter des damals vierjährigen Mädchens hat ein fünfjähriger Bub im September 2018 in einem Feldkircher Kindergarten ihre Tochter geschlagen, gekratzt und gewürgt und dabei verletzt. Dafür fordert die Familie des angeblich physisch und psychisch verletzten Mädchens in einem anhängigen Zivilprozess am Bezirksgericht Feldkirch 7650 Euro Schadenersatz und die Haftung für allfällige künftige Schäden – aber nicht vom Bub und dessen Familie, sondern von der Stadt Feldkirch.