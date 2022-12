Kirche plant Beitragsplus von vier bis fünf Prozent

Die derzeitige Rekordinflation trifft auch die katholische Kirche. Deswegen soll der Kirchenbeitrag angehoben werden.

Die für 2023 geplante Beitragserhöhung soll die Auswirkungen der enorm gestiegenen Preise in allen Bereichen, vor allem aber im Energiesektor, abfedern. Die zunehmenden Austritte und die damit wegfallenden Einnahmen für die Kirchenkassen machen der Kirche zusätzlich zu schaffen. Darum werden die verbliebenen Mitglieder in Zukunft tiefer in die Taschen greifen müssen.