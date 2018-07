Kindergarten: Vorarlberger Landeshauptmann Wallner attackiert Strache

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) legt bei seiner Kritik an der Bundesregierung nach und nimmt Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ins Visier.

Wallner fragt sich, wieso Strache das Thema an die Länder delegiert, statt ein Verbot an den Bundesschulen umzusetzen, und gibt auch gleich eine Antwort: “Es gibt keines, weil er nicht weiß, wie er das regeln soll.”

ÖVP-Generalsekretär verteidigt Strache gegen Wallner

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer reagierte am Donnerstag auf die – gegen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gerichtete – Kritik des Vorarlberger VP-Landeshauptmannes Markus Wallner am geplanten Kopftuchverbot in Kindergärten. Man arbeite an einer “praktikablen Lösung, die selbstverständlich verfassungskonform sein wird”, verteidigte Nehammer den “Weg der Bundesregierung”.