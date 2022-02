Kinderarzt-Mangel in Feldkirch: Übergangslösung scheint zu funktionieren

Beide Kassenarztstellen in Feldkirch bleiben weiterhin unbesetzt. Der Vertretungsverbund wird derweil intensiv genutzt.

Neue Praxis erst im Frühjahr

Doch wie geht es nun in Feldkirch weiter? Fakt ist, die beiden Kassenarztstellen bleiben vorerst weiterhin unbesetzt. Nach langem Bemühen, soll dem Problem jedoch bald Abhilfe geschaffen werden. "Wie bereits im Dezember 2021 kommuniziert werden Dr. Hölinger-Walter und Dr. Dietz im Frühjahr 2022 ihre Gemeinschaftspraxis eröffnen und damit die Kassenstellen in Feldkirch besetzen", so Matthias Ortner, Pressesprecher der Ärztekammer Vorarlberg, auf VOL.AT-Anfrage. Bis dahin gelte im ganzen ersten Quartal weiterhin die Übergangslösung.

So funktioniert die Übergangslösung



Um die Situation zu überbrücken, richtete die Fachgruppe der Kinder- und Jugendfachärzte bereits im Dezember einen Vertretungsverbund durch Kinderfachärzte in anderen Bezirken ein. Für Akutfälle und (erste) Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen können sich die Eltern derzeit an Kinderfachärztinnen in anderen Bezirken wenden. Auch die pädiatrische Ambulanz am LKH Feldkirch ist weiterhin für Akutpatienten eine wichtige Anlaufstelle. "Zusätzlich sind von der Ärztekammer auch die in der Region angesiedelten Allgemeinmedizinerinnen und Fachärztinnen gebeten worden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kinder und Jugendliche mit zu betreuen", so die Auskunft der Ärztekammer.