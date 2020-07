Kind angefahren: Zunächst Freispruch

Kleinlaster fuhr auf Schutzweg Achtjährige an, die leicht verletzt wurde. Berufungsrichter hoben Freispruch auf und verhängten Geldstrafe.

Obwohl er ein Kind auf einem Schutzweg angefahren und verletzt hatte, wurde der Lenker des Kleinlasters im Vorjahr beim Strafprozess am Bezirksgericht Bregenz in erster Instanz vom angeklagten Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen.

Grobe Fahrlässigkeit

Denn das Erstgericht konnte die ihn ent­lastenden Angaben des Angeklagten nicht widerlegen. Der Fahrer gab an, er habe unmittelbar vor der Fahrt in Bregenz am 14. Dezember 2018 die Scheiben seines Kastenwagens vom Eis befreit. Deshalb war ihm nach Ansicht des Bezirksgerichts keine grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen.