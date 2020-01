Kickl bläst zum nächsten Angriff auf türkis-grüne Regierung

Am Dienstag zog FPÖ-Obmann Herbert Kickl über Alexander Van der Bellen, Alma Zadic und ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel her. Welche Politiker geraten heute in Kickls Fokus? Live ab 09:30 Uhr.

Unfreundlich fiel nach der gestrigen Regierungs-Angelobung die Begrüßung der neuen Minister durch die FPÖ aus. "Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebnet heute den Weg der ÖVP zur totalen strukturellen Macht", kritisierte Klubchef Herbert Kickl in einer Aussendung. Er sieht durch Türkis-Grün das "pechschwarze System Niederösterreich" etabliert, ergänzt um "gemeingefährliche linkslinke Experimente".

Zadic ein "Pilz-Zögling"

Einmal mehr schoss sich Kickl auch auf die bosnisch-stämmige Justizministerin Alma Zadic ein, gegen die es bereits am Wochenende eine Reihe von teils rassistischen User-Kommentaren auf den Facebook-Seiten diverser FPÖ-Politiker gegeben hatte. "Einen politischen Zögling von Peter Pilz macht er zur Justizministerin und einen vehementen Betreiber eines Anreizsystems für die unqualifizierte Einwanderung, für die Vermischung von Asyl und Zuwanderung und damit für die Pervertierung des Asylwesens zum Sozialminister." Da es sich um eine Grün-Politikerin handle, drücke Van der Bellen "beide Augen zu, während er Freiheitliche ohne Angabe von Gründen ablehnt".

Attacke auch auf ÖVP-Finanzminister

"Obwohl mittlerweile drei ihrer ehemaligen Finanzminister und der Generalsekretär im Finanzministerium im Visier der Justiz stehen, besetzt die ÖVP wieder das Finanzressort. Und das ganz ohne Staatssekretariat. Van der Bellen macht‘s bedenkenlos möglich", so der frühere Innenminister.

Heute, Mittwoch, will Herbert Kickl weitere Einschätzungen zur neuen Regierung kundtun. Der Titel der FPÖ-Pressekonferenz lautet: "Aktuelles zur Regierungsbildung mit Klubobmann Kickl." Live ab 09:30 Uhr.