SPÖ bietet Regierung die Hand, FPÖ beklagt ÖVP-Macht

Die SPÖ hat der neuen Regierung am Dienstag zur Angelobung gratuliert. Kritik kommt hingegen von der FPÖ-

SPÖ gibt sich konziliant

Nach der massiven Kritik der vergangenen Tage am Regierungsprogramm - die Rede war von einem türkisen Programm mit grüner Tarnfarbe - gaben sich SPÖ-Vertreter nach der Angelobung am Dienstag konziliant. Sowohl Bures als auch Kaiser gratulierten der neuen Regierung und zeigten sich gesprächsbereit. "Das Parlament ist und will ein starker Partner der Bundesregierung sein", sagte Bures in einer Aussendung. Ähnlich Kaiser, der für eine konstruktive Zusammenarbeit plädierte, die natürlich auch Platz für inhaltliche Kritik bieten müsse.