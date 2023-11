KI-Beratung vs. menschliche Beratung: Eine Frage des Vertrauens?

Viele Menschen sind Künstlicher Intelligenz gegenüber noch skeptisch und können sich nicht vorstellen, eine Künstliche Intelligenz als Alltagsratgeber einzusetzen.

Stellt man ChatGPT Fragen, dann trägt das System Antworten zusammen, die ihm aufgrund der bisherigen Erfahrungen, die die KI mit diversen Daten gemacht hat, am plausibelsten erscheinen - die also für die KI die höchste statistische Wahrscheinlichkeit aufweisen, im Zusammenhang mit der Fragestellung genannt zu werden. So wird die menschliche Denkweise gewissermaßen ein Stück weit nachgeahmt. Wendet man sich also an das System und möchte etwa wissen, wie die Ernährungsweise gesünder gestaltet, die Zeit am Smartphone reduziert, die Motivation, regelmäßiger Sport zu betreiben, erhöht oder die Welt positiv beeinflusst werden kann, kommen die wahrscheinlichsten, mehr oder weniger "richtigen" Antworten heraus - so die Idee.