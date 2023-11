Ihre Meinung ist gefragt: Die große Vorarlberger KI Umfrage 2023

Ihre Meinung zum Thema KI in Vorarlberg ist gefragt.

In einer Welt, die zunehmend von Künstlicher Intelligenz (KI) geprägt ist, ist es entscheidend, den Puls der Gemeinschaft zu fühlen und zu verstehen, wie wir in Vorarlberg in diesem dynamischen Feld stehen.

Die große Vorarlberger KI Umfrage 2023 ist eine Initiative von VOL.AT, die genau das anstrebt. Durch Ihre Teilnahme an dieser Umfrage können Sie aktiv dazu beitragen, ein detailliertes Bild des aktuellen Stands der KI in unserer Region zu zeichnen.

Wie steht es mit KI im Land?

Die Umfrage berührt wichtige Aspekte wie die Infrastruktur, die Aus- und Weiterbildung sowie die Verfügbarkeit von Fachkräften im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Ihre Einschätzungen zu diesen Themen sind von unschätzbarem Wert und bieten eine solide Grundlage, um zu verstehen, wo wir stehen und was verbessert werden kann.

Vertrauliche Umfrage

Die Teilnahme ist denkbar einfach. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Meinungen und Erfahrungen teilen. Die Fragen sind klar formuliert und die Umfrage ist so gestaltet, dass sie in wenigen Minuten abgeschlossen werden kann. Ihre Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Es ist eine seltene Gelegenheit, Ihre Stimme zu einem Thema von großer Bedeutung zu erheben. Die Ergebnisse der Umfrage werden ein klares Bild über den Stand der KI in Vorarlberg zeichnen und zeigen, wo wir im Vergleich zu anderen Regionen stehen. Überdies wird die Umfrage auch aufzeigen, welche Bereiche der Verbesserung bedürfen und wo unsere Stärken liegen.

Die große Vorarlberger KI Umfrage 2023 ist mehr als nur eine Sammlung von Daten. Sie ist ein Ausdruck des gemeinschaftlichen Engagements, ein besseres Verständnis für die KI-Entwicklung in unserer Region zu schaffen. Ihre Teilnahme ist ein wichtiger Schritt, um die Diskussion voranzutreiben und ein Bewusstsein für die Bedeutung der KI in unserer Gesellschaft zu schaffen.

Wir laden Sie herzlich ein, an dieser wichtigen Initiative teilzunehmen. Füllen Sie das Formular oben im Artikel aus und teilen Sie Ihre wertvollen Einsichten mit uns. Lassen Sie uns gemeinsam ein umfassendes Bild der KI-Landschaft in Vorarlberg zeichnen und die Grundlage für eine informierte Diskussion schaffen.