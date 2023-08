KHBG, Szene Openair und die Regeln am Bodensee

Am Donnerstag ist Bernhard Aigner, Kommandant der Seepolizei, zu Gast in "Vorarlberg LIVE". Außerdem gibt es eine Live-Schaltung zum Szene Openair nach Lustenau und den Stand der Dinge beim KHGB-Skandal.

Am Mittwoch wurden Razzien und Festnahmen bei der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) Vorarlberg bekannt. Es stehen Betrugsvorwürfe im Raum, es geht um einen Millionenbetrag. VOL.AT Chefreporter Pascal Pletsch wird mit Moderator Marc Springer den Stand der Dinge in der Causa beleuchten.

Am Sonntag sorgte ein Unfall auf dem Bodensee für Aufregung: Das Fahrgastschiff MS St. Gallen kollidierte mit einem Motorboot. Bernhard Aigner, Kommandant der Seepolizei, erklärt am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE", welche Regeln am Bodensee gelten und worauf Bootsbesitzer, Schwimmer und Wassersportler achten müssen.