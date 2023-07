MS St. Gallen: Bodensee-Schiff kracht in Motorboot

Eine Kollision am Bodensee sorgte am Sonntag für Aufsehen. Das Fahrgastschiff MS St.Gallen kollidierte in der Nähe von Langenargen mit einem Motorboot.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg waren auf dem Bodensee-Schiff MS St.Gallen zum Unfallzeitpunkt zahlreiche Passagiere. Ungeachtet der ausgesendeten Warnsignale des Schiffes konnte der Bootsführer die herannahende MS St.Gallen von schräg hinten offenbar nicht rechtzeitig bemerken. Trotz der Warnung durch das Hupen des Schiffes konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Keine Personen verletzt

Glück im Unglück: Es wurden bei der Kollision zwischen der MS St. Gallen und dem Motorboot keine Personen verletzt. Der materielle Schaden wird jedoch auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat nun einen Aufruf gestartet, um Zeugen zu finden, die den Vorfall beobachtet haben und wertvolle Informationen zur Aufklärung beitragen könnten. (VOL.AT)

