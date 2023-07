10 richtig coole Ausflugsziele rund um den Bodensee

Blumenparadies Insel Mainau

Die Insel Mainau ist immer eine Reise wert. Denn das 45 Hektar große Eiland – eines der bedeutendsten Ausflugsziele am Bodensee – ist auf Schritt und Tritt ein Erlebnis. Palmen und Zitruspflanzen verleihen der Insel im Sommer mediterranes Flair, exotisches Ambiente bieten das tropische Schmetterlingshaus, in dem sich das Jahr über freifliegende Tag- und Nachtfalter in insgesamt rund 120 Arten tummeln, sowie das Palmenhaus, das rund 20 verschiedenen Palmenarten Schutz bietet. Eine bequeme Anreise hat man zum Beispiel mit einem Schiff der Vorarlberg Lines von Bregenz aus. Den aktuellen Fahrplan gibt es unter www.vorarlberg-lines.at