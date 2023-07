Die ultimativen Tipps für cooles Ferienprogramm bei Schlechtwetter im Ländle!

Auch im Ländle scheint leider nicht immer die Sonne. Zum Glück gibt es in Vorarlberg neben einem Nachmittag am Badesee bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein auch genug andere Möglichkeiten, Spaß zu haben - egal, wie das Wetter ist.

Fun & Action

Vorarlberg hat, was Spiel, Spaß und Action angeht, einiges in petto. (Quelle: Canva)

HIGHMATRAUSCH

Freudensprünge im Trampolinpark

Das Wetter ist schlecht und Sie wollen trotzdem hoch hinaus? Kein Problem! Im HIGHMATRAUSCH gibt es viel zu entdecken: Vom Trampolinpark bis zum Ninja-Parcours wird hier Spaß und Action garantiert. Über 50 Trampoline und drei Sprungtürme sowie ein Dodge- und Volleyball-Cour sorgen hier für Freudensprünge! Neben dem Trampolinpark gibt es übrigens auch einen Indoor-Pumptrack für alle, die gerne auf Bike, Skateboard, Scooter oder Roller unterwegs sind!

HIGHMATRAUSCH GmbH

Adresse: Bildgasse 12, 6850 Dornbirn (Eingang am hinteren Teil der Halle)

Weitere Informationen unter: www.highmatrausch.at

K1-Kletterhalle

Klettern für Erfahrene und Neulinge in Dornbirn

Alle Klettermaxe aufgepasst! In der K1 Kletterhalle erwartet Sie ein vielfältiges Kletterangebot - für Fortgeschrittene und Neueinsteiger! Auch hier geht es hoch hinaus. Für die Kids gibt es sogar ein extra Sommerprogramm für Kinder: Dabei gibt es neben dem Kletter-Training auch Zeit für kreatives Malen und Basteln.

K1 Kletterhalle Betriebs GmbH

Weitere Informationen unter: www.k1-dornbirn.at

Spielfabrik

Spiel und Spaß für die Kleinen

Egal bei welchem Wetter, hier können Kinder so richtig herumtollen. Der rund 2000m² große Indoorspielplatz bietet jede Menge Platz für Spiel und Spaß. Ob Trampolin springen, klettern, Gokart fahren oder Ball spielen - hier gibt es viel zu tun und zu entdecken. Die Eltern können im Gastronomiebereich oder in der Lounge entspannen und dabei immer ein Auge auf ihre Kids haben.



Spielfabrik Dornbirn

Weitere Informationen unter: www.spielfabrik.at

Fohren Center

Gastronomie und vielfältiger Freizeitspaß in Bludenz

Das Fohren Center in Bludenz bietet ein Rundum-Paket: Bar und Restaurant sorgen für das leibliche Wohl, während man sich beim Bowling und Laser Tag so richtig austoben kann. Gerade Letzteres ist besonders für größere Gruppen spannend und macht mit vielen Personen einfach noch mehr Spaß.

Fohren Center

Weitere Informationen unter:

Funworld

Erlebnisgastronomie in Hard

Auch die Funworld in Hard hat einiges zu bieten: Bowling, Lasertag und Verpflegung! Egal ob Salate, Schnitzel, Pizza, Fingerfood oder leckere Desserts: Für das leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt! Auf zehn Bahnen können sich zudem alle Bowling-Fans austoben und auch beim Lasertag wartet der ultimative Spielspaß mit jeder Menge Action!

Funworld Betriebs GmbH

Weitere Informationen unter: www.funworld-hard.at

Ländle Escape

Schaffen Sie es, alle Rätsel in einer Stunde zu lösen?

Sie können nicht raus, weil das Wetter die nächsten Tage so schlecht ist? Dann machen Sie doch das Beste daraus! Wenn Sie ohnehin schon drinnen eingesperrt sind, machen Sie doch gleich einen echten Rätselspaß daraus! Bei Ländle Escape können Sie aus verschiedenen Themen-Räumen auswählen. Beim spannenden Rätselspiel für zwei bis sechs Personen können Sie einen der Räume als Team erforschen und die darin enthaltenen Rätsel lösen. Dafür haben Sie genau 60 Minuten Zeit!

Ländle Escape

Weitere Informationen unter: www.laendle-escape.at

Wissen & Kultur

Auch im Bereich Wissen und Kultur gibt es dank der verschiedenen Museen und Kultureinrichtungen in Vorarlberg viel zu entdecken. Hier nur ein paar Beispiele.

(Quelle: APA, Hartinger)

Führungen bei den Bregenzer Festspielen

Blicken Sie hinter die Kulissen der größten Seebühne!

Sie wollten schon immer mal hinter die Kulissen der Bregenzer Festspiele schauen? Kein Problem! Auf einer öffentlichen oder einer eigens gebuchten Führung können Sie die Geheimnisse der Bregenzer Festspiele und das Innere des Theaterbetriebs entdecken. Hier bekommen Sie besondere Einblicke hinter die Kulissen der größten Seebühne der Welt! Wenn der Himmel wolkenbedeckt und die Temperaturen nicht auf dem typischem Sommerhoch sind, ist das doch genau das Richtige, denn in der brütenden Hitze wäre so eine einzigartige Reise doch ohnehin zu anstrengend!

Bregenzer Festspiele GmbH

Weitere Informationen unter:bregenzerfestspiele.com/de/besuch/fuehrungen

vorarlberg museum

Kulturangebot für jedes Alter

Na, wann waren Sie zuletzt im Museum? Vorarlbergs Museen bieten vielfältiges Wissen und ein breites Angebot für jedes Alter! Hier nur ein paar Beispiele! Im vorarlberg museum gibt es etwa den Familienrundgang mit "Berta & Bert": Hier kann man sich auf eigene Faust auf die Suche nach Truhen machen, die mit Spielen, Rätseln, Aufgaben und Wissenswertem gefüllt sind. Generell gilt freier Eintritt bis 19 Jahre! Außerdem gibt es zu bestimmten Terminen auch interessante Workshops für Kids. Alle Informationen dazu finden Sie unter: www.vorarlbergmuseum.at/kinder-schule/kinder-familien/

Aber auch für die Erwachsenen gibt es auf Führungen zu den Ausstellungen viel zu entdecken und zu lernen. Außerdem finden Konzerte und andere Events statt. Schauen Sie doch einfach mal auf der Website des vorarlberg museum vorbei: https://www.vorarlbergmuseum.at/veranstaltungen/kalender/

vorarlberg museum

Weitere Informationen unter: www.vorarlbergmuseum.at

Kunsthaus Bregenz (KUB)

Zeitgenössische Kunst zum Erleben

Das Kunsthaus Bregenz zählt zu den führenden Häusern für zeitgenössische Kunst. Hier gibt es zahlreiche Führungen und Workshops für Jung und Alt: www.kunsthaus-bregenz.at/kalender Auch hier gilt generell freier Eintritt bis 19 Jahre!

Übrigens gibt es im KUB Sommer Open Air von 27. Juli bis 17. August jeden Donnerstag ausgewählte Filme zu sehen. Der Eintritt und die Platzwahl sind frei. Start ist jeweils um 21.15 Uhr - bei jedem Wetter!

Kunsthaus Bregenz

Weitere Informationen unter: www.kunsthaus-bregenz.at

inatura Erlebnis Naturschau Dornbirn

Natur, Mensch und Technik erleben

Die interaktive Naturerlebnisschau im Ländle: Hier kann man angreifen, begreifen und ausprobieren. Die Reise führt durch die für Vorarlberg typischen Lebensräume Gebirge, Wald und Wasser sowie den menschlichen Körper. In der inatura-Dauerausstellung findet man auch immer wieder technische Stationen, die sogenannten Science Zones. Also, auf was waren Sie noch? Besuchen Sie die inatura Erlebnis Naturschau und erleben Sie das Ländle mal so richtig!

inatura – Erlebnis Naturschau GmbH

Weitere Informationen unter: www.inatura.at

Schattenburgmuseum

Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln

Hier begeben Sie sich auf eine spektakuläre Zeitreise: In den 18 voll möblierten Museumsräumen der Schattenburg in Feldkirch wird man in eine frühere Zeit versetzt. Dabei gibt es auch eine Reihe von Angeboten für Familien, wie Kinderführungen und Rätselrallyes. Alle Burg- und Mittelalterfans werden begeistert sein!

Schattenburgmuseum

Weitere Informationen unter: www.schattenburg.at

Draußen in der Natur

Die Vorarlberger Natur ist auch bei Schlechtwetter wunderschön! (Quelle: Canva)

Wandern kann bei jedem Wetter Spaß machen! Genießen Sie besondere Erlebnisse in der Natur, hier nur ein paar Beispiele: Egal ob der Burmiwasser-Weg im Kleinwalsertal, der Wasserwanderweg in Hittisau, der Märchen- & Sagenweg in Bürs, der Tiererlebnispfad in Brand oder die Kinderrallye „Ferdinands RätselReise“ in Mellau, Bezau, Bizau, Reuthe und Schnepfau - Vorarlberg hat einiges zu bieten. Aber Vorsicht: Auf jeden Fall gut einpacken und das richtige Schuhwerk anziehen!

Am besten schauen Sie einfach auf den Websites der Vorarlberger Regionen vorbei, denn im Ländle gibt es überall besondere Wanderwege zu entdecken.

Besondere Naturerlebnisse in Vorarlberg - auch bei schlechtem Wetter

Tipps für Schlechtwetter-Aktivitäten in der Natur

Tolle Landschaften - bei jedem Wetter

Regenwanderungen im Brandnertal

Regenwanderungen im Bregenzerwald