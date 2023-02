"Kettenreaktion durchs ganze Land"

Sandra Schoch, Vizebürgermeisterin von Bregenz, äußert sich zur VOL.AT-Berichterstattung über die Länge der Grünphasen mancher Fußgängerampeln in Bregenz.

In einer Berichterstattung vom 13.02.2023 schaute sich VOL.AT den Fußgängerübergang vor der Hypo in Bregenz genauer an, und fragte bei VorarlbergerInnen nach, was diese von der Länge der besagten Grünphase halten. Viele bemängelten diese und gaben an, dass sie durchaus länger sein könne. Edeltraud aus Bregenz erklärte im VOL.AT-Gespräch etwa, dass die Politiker anfangen sollten, von älteren Menschen auszugehen: "Wenn jemand 80 Jahre alt ist, dann springt er nicht mehr über den Zebrastreifen."