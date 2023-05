Kellerbrand in Lochau - Wohnblock evakuiert

Am frühen Donnerstagmorgen ist es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Lochau gekommen.

Insgesamt 33 Personen mussten sicherheitshalber von der Polizei aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Im Keller des Gebäudes war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, in der Folge wurde das Stiegenhaus stark verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen.

Wohnhaus evakuiert

Die Bewohner wurden vorübergehend im naheliegenden Kindergarten untergebracht, und konnten nach dem Feuerwehreinsatz am Donnerstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eine Person wurde aufgrund von Atembeschwerden zur Abklärung ins LKH Bregenz verbracht. Es konnte jedoch keine Rauchgasvergiftung festgestellt werden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Einsatzkräfte

Drei Rettungstransportwagen mit drei Personen, ein Notarztfahrzeug mit drei Personen, ein Einsatzleiter, die Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst Hard mit sechs Personen, die Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst Lustenau mit drei Personen.Von der Feuerwehr: 12 Feuerwehrfahrzeuge mit 73 Personen aus Lochau, Bregenz und Hörbranz und Eichenberg. Von der Polizei waren drei Streifen der Polizeiinspektion Bregenz vor Ort.

Die Höhe des Schadens sowie die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar.