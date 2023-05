Kellerbrand in Lochau - Wohnblock musste evakuiert werden.

Nächtlicher Großeinsatz für Feuerwehren in Lochau

Am frühen Donnerstagmorgen ist es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Lochau gekommen.

Insgesamt 33 Personen mussten sicherheitshalber von der Polizei aus ihren Wohnungen evakuiert werden.