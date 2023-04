Keinen Joint aus dem Automaten

Alfred Witzmann leitete früher als Primar die Neurochirurgie am Landeskrankenhaus, nun ist er im Bereich der Schmerztherapie tätig. Für ihn steht am Mittwoch in Vorarlberg LIVE außer Frage, dass Cannabis in der Medizin einen Platz verdient hat.

"Es ist gottseidank immerhin nicht so, dass man Cannabis zur Gänze nicht ärztlich verordnen könnte", räumt Witzmann ein. Einige wenige Präparate sind zugelassen und verordenbar. "Was aber fehlt, ist das Medizinalcannabis." Das aus der weiblichen Cannabisblüte gewonnene, THC-haltige Marihuana kann derzeit in Österreich nicht verschrieben werden.