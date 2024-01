"Keine Investorenprojekte mehr in St. Gallenkirch" – Bürgermeister setzt Avenida Resort die Deadline

Eigentlich hätten heuer bereits die ersten Gäste im geplanten Avenida Resort, direkt am Ortseingang von St. Gallenkirch, ihren Urlaub verbringen sollen.

Gemeinde erhöht Druck auf Projektverantwortliche

Anstatt eines umfangreichen Hotelkomplexes begrüßt aber ein überdimensionales, mit Spritzbeton ausgekleidetes Aushubloch die Urlaubsgäste in der Montafoner Gemeinde. Seit Monaten geht es auf der Baustelle nicht mehr weiter.

Seit Monaten herrscht Stillstand auf der Baustelle direkt am Ortseingang von St. Gallenkirch.

Was die heimische Gemeindevertretung nun zu drastischen Maßnahmen, auch in Absprache mit Verantwortlichen des Projektpartners aus den Reihen der Silvretta Montafon, gezwungen hat.

Endgültige Frist für Baufortführung im Frühjahr

Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon, glaubt aber nach wie vor an das Projekt: „Mit jetzigem Stand gehen wir nach wie vor davon aus, dass es in der geplanten Form weitergeht und realisiert werden kann.“

Eine Skizze des Projekts, geplant wäre auch in einem Entwurf eine eigene Gondelbahn für Hotelgäste.

"Solange ich Bürgermeister bin, keine Investorenprojekte mehr in St. Gallenkirch“

Und nach den Erfahrungen mit ausländischen Betreibern, gerade in St. Gallenkirch oder auch Gargellen, hat Lechthaler eine klare Meinung zu derartigen Vorhaben: „Solange ich Bürgermeister in St. Gallenkirch bleibe, wird es in unserer Gemeinde keine weiteren Investorenprojekte mehr geben.“