Keine Corona-Prämie für Intensiv-Schwestern? KHBG nimmt Stellung

Für ihren Einsatz in der Pandemie sollen Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser Sonderzahlungen erhalten. Wie VOL.AT zugetragen wurde, sollen diese in Hohenems bisher, zumindest teilweise, ausgeblieben sein.

In der Coronapandemie haben die Mitarbeiter der Vorarlberger Landeskrankenhäuser unglaubliches geleistet. Für ihren Einsatz sollten sie Sonderzahlungen erhalten: Für Mitarbeiter mit einem erhöhten Einsatz wurde eine steuerfreie Covid-19-Prämie vereinbart, auch zusätzliche Prämien für Mehr- und Überstunden wurden festgelegt. Doch nicht alle Spitalsmitarbeiter sollen diese Prämie erhalte haben: Krankenschwestern auf der Intensivstation in Hohenems warten angeblich noch immer darauf, wie an VOL.AT herangetragen wurde.

Finanziell belohnt und entschädigt

"Nach der ersten Phase der Pandemie, im Juni 2020, wurde das Spitalspersonal in Vorarlberg – in allen Landeskrankenhäusern - für den außerordentlichen Einsatz finanziell belohnt und entschädigt", so die Stellungnahme der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) auf VOL.AT-Anfrage. Die Krankenhausbetriebsgesellschaft habe gemeinsam mit dem Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser eine faire und akzeptable Lösung im Umgang mit den Arbeitszeitkonten der Spitalsmitarbeitenden ausverhandelt. "Ein Großteil der Beschäftigten bekam eine Sockelprämie in Höhe von 200 Euro und 10 Euro zusätzlich für jede Überstunde, die ab einer gewissen Anzahl (über 24 Plusstunden) geleistet wurde", so die KHBG.