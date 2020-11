Kein Trainerwechsel: Alex Pastoor bleibt Coach in Altach

Der 54-jährige Niederländer nimmt weiter auf der Betreuerbank der Rheindörfler Platz.

Der Tabellenneunte in der Tipico Bundesliga, SCR Altach, hält weiter an Trainer Alexander Pastoor fest. In der Meisterschaft an der vorletzten Stelle mit einem Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen. Zudem stellen die Rheindörfler den schwächsten Angriff der Liga. Spätestens aber nach der Cupblamage beim Viertligisten Vienna (1:2) gerät Pastoor noch mehr unter Druck.