Enttäuschendes Cup-Out für den SCR Altach

Gegen Viertligist Vienna setzt es im Achtelfinale eine 1:2-Niederlage.

Düngüz brachte die Döblinger schon nach sieben Minuten in Front, durch Ballverluste brachten sich die Altacher immer wieder in Bedrängnis. Erst nach dem Ausgleich durch Obasi (20.) kamen Schreiner & Co. etwas besser in die Partie. Von einem Klassenunterschied war in den ersten 45 Minuten überhaupt keiner zu erkennen und so ging es mit dem 1:1 in die Pause.