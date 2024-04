Kein schöner Abgang - Philipp Jelinek hat ausgeturnt

"Fit mit Philipp" ist Geschichte, der ORF und sein Vorturner Philipp Jelinek haben sich mit Ende April einvernehmlich getrennt.

Das berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Donnerstagabend in einer Aussendung. Auslöser war wohl das Bekanntwerden von Chats, in denen Jelinek den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache um Hilfe bezüglich eines Posten im ORF ersucht hatte und quasi im Gegenzug Insider-Informationen angeboten hatte.