Nach Chats mit Strache: "Vorturner der Nation" Philipp Jelinek: "Wer macht das nicht?"

Nachdem seine Chats mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an die Öffentlichkeit gelangt waren, musste Philipp Jelinek, Vorturner der Nation, beim ORF eine Pause einlegen.

In der abgelaufenen Woche wurden nur Wiederholungen seiner Sendung "Fit mit Philipp" ausgestrahlt.

Nun meldet sich der Wiener selbst zu Wort. "Man muss aus heutiger Sicht sagen: Es war ein Fehler, dass ich das geschrieben habe", so Jelinek auf seinem Instagram-Account.

"Wer macht das nicht?"

In seinem Instagram-Post vom Sonntag meint Jelinek auch "Wer macht das nicht?". Die Reaktionen auf sein Video fallen unterschiedlich aus. So meldet sich etwa ORF-Sport-Moderatorin Kristina Inhof zum Posting und meint "Ich käme im Leben nicht auf die Idee". Einige User sehen das genauso, und orten ein gravierendes Fehlverhalten. Viele stimmen dem "Vorturner der Nation" aber voll und ganz zu und sehen kein Problem in der ganzen Causa.