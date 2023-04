"Entweder der Wind bläst oder er bläst nicht. Das ist kein politisches Wunschkonzert, sondern ein Naturgesetz." Das betonte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag bei "Vorarlberg LIVE" mit Blick auf das Windkraftpotenzial in Vorarlberg.

Dabei dämpfte er die Erwartungen auf die Ergebnisse der vom Land in Auftrag gegebene Windkraftstudie, die heute, am Dienstag, präsentiert werden sollen. „Man wird erkennen, dass ein gewisses Potenzial vorhanden ist, aber eher ein Kleineres, das in der Bedeutung für die Energieautonomie eher überschätzt wird“, gab Wallner in der Sendung bereits einen Vorgeschmack.