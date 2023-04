Gipfeltreffen in Bregenz: Strompreis soll wieder gesenkt werden

Strompreissenkung in Vorarlberg steht bevor: Landeshauptmann Markus Wallner verhandelt in diesen Minuten mit den Vorständen von illwerke vkw über eine Strompreisreduktion.

VOL.AT exklusiv - "Strompreis-Gipfel im Hauptquartier der illwerke vkw in Bregenz": Am Montagvormittag trafen sich Landeshauptmann Markus Wallner und die Vorstände des Energieunternehmens illwerke vkw zu Gesprächen, um die zukünftige Ausrichtung und Gestaltung der Strompreise in Vorarlberg zu erörtern.