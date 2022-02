Kein Fasching - aber tägliche "Narrenläufe" in Bregenz

"Das sind zwei Paar Schuhe"

Harte Zeiten für die Faschingszünfte

Die Guggamusiken und Musikzüge im Land haben es aktuell schwer. Die Proben dürfen mit gewissen Auflagen und Maßnahmen zwar stattfinden, doch das aktuell nur mit 2G-Nachweis. Nicht jeder Musikant in einem Verein ist auch bereit, sich impfen zu lassen und die Maßnahmen mitzutragen. Während alle anderen fleißig proben und sich an die Regeln halten - in der Hoffnung, dass der Hochfasching vielleicht noch irgendwie stattfinden könnte - nützt so mancher die Chance, um unter dem Deckmantel einer Corona-Demo doch noch irgendwie zu einem "Narrenlauf" zu kommen.