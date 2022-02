Frau fuhr auf Polizisten los: Das sagt die Polizei zum Angriff auf drei Beamte

"Rote Linie überschritten"

Beamte sind vorbereitet

An sich sei die Begleitung einer Demonstration kein sehr heikler oder Gefahren-betonter Einsatz. "Es sind doch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das Gefährdungspotential bei so einem Einsatz hält sich in Grenzen", erklärt er. Was die Stimmung auf solchen Demonstrationen angehe, meint der Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg: "Offensichtlich steigt die Anzahl der verbalen Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Sie müssen sich immer mehr anhören, sind aber trotzdem sehr besonnen und zurückhaltend im Einsatz." Die Beamten hätten ihre Eigensicherung immer im Hinterkopf und seien vorbereitet: "Hier wissen sie auch, wie sie reagieren sollen."