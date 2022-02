Demos: "Kinder dürfen keine Schutzschilde werden!"

all

Indes rufen die Organisatoren in den einschlägigen Telegram-Kanälen des sogenannten Vorarlberger "Corona Widerstands" zu einer Kinderdemo auf, die Ende des Monats in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen soll.

"Eltern sollten prinzipiell abwägen, ob sie ihre Kinder diesen Demos aussetzen sollten, insbesondere wenn dort aggressive Reden geschwungen werden oder sonstiges Gefahrenpotenzial vorhanden ist. Kinder dürfen keine Schutzschilde werden", informiert Michael Rauch, Kinder- und Jugendanwalt des Landes Vorarlberg im umfangreichen VOL.AT-Video-Interview. Grundsätzlich seien Veranstaltungen zur freien Meinungsäußerung zu begrüßen. Rauch verstehe auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung angesichts der sich andauernd ändernden Maßnahmen, gerade für die Kinder und Jugendlichen. Dass sich solche Veranstaltungen gerade für die Jüngsten zu äußerst bedrohlichen Szenarien entwickeln können, beweist ein schockierender Vorfall in Linz. Querdenker postierten sich vor einem Kinderhort und skandierten dort imfpkritische Parolen und brachten die Kleindkinder zum Weinen, VOL.AT berichtete.

"Wenn Fünfjährige Schilder gegen Impfung tragen ..."

"Eine Demo mit Kinderprogramm"

Interessanterweise handelt es sich bei dem Organisator, der sich in obigem Posting so schützend vor die Kinder stellt, just um jenen "Redner", der Anfang Dezember den leidgeprüften Exekutivkräften das Recht auf die Weihnachtsfeiertage mit ihren Kindern mit nahezu täglichen Demonstrationen zunichtemachen wollte.