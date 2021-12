"Feiertage: Ihr könnt eure Kinder auf Fotos anschauen"

Nach Demo-Androhungen über Weihnachten und Silvester wurden die Veranstaltungen von Corona-Maßnahmen-Gegnern nun abgesagt. VOL.AT veröffentlicht die äußerst bedrohliche Audio-Spur des "Widerstands".

Nach dem Wirbel um den mutmaßlichen "Corona Widerstand Vorarlbergs" rund um Gerhard Schwörer und Georg Palm (FBP) kursiert nun ein weiteres, befremdliches Audiofile einer Veranstaltung vor dem Landhaus in den Sozialen Netzwerken. Darin äußert sich Matthias Kek, Mitorganisator der bisher größten Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration in Bregenz, unmissverständlich gegenüber den Einsatzkräften. Es solle zwar keine Drohung sein, die von ihm getroffene Wortwahl zeichnet aber ein äußerst aggressives und feindseliges Bild.

Audio: Rede vor dem Landhaus von Matthias Kek und was er in Richtung Polizei sagte

Kek sagte den Polizisten "viele Überstunden" voraus

"Lieber Einsatzleiter ... Ein Versprechen meinerseits: Ihr Polizisten, solange ihr uns so behandelt, ... werdet ihr keine schönen Weihnachten und Silvester haben. Wenn es so weitergeht, werden wir alle drei Tage eine Demo veranstalten ... Wir machen die nächsten zwei, drei Monate zig Überstunden und ihr könnt eure Kinder und Familien auf den Fotos anschauen ...", verkündet der "Corona-Rebell" in seiner Ansprache vom 10. Dezember vor dem Vorarlberger Landhaus. In weiterer Folge erhielt er übrigens Redeverbot für zukünftige Veranstaltungen, zumindest vonseiten der FBP unter Georg Palm.