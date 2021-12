Live ab 17 Uhr: Große "Vorarlberg LIVE"-Sondersendung zum Thema Impfen - eine gemeinsame Info-Initiative von VN, VOL.AT und Ärztekammer.

Während sich Vorarlberg noch aus der vierten Coronawelle herauskämpft, steht bereits mit Omikron die nächste Coronavirus-Mutation vor der Tür. Die Menschen haben noch viele Fragen rund um das Thema Impfung. Das zeigen auch die zahlreichen Zuschriften, die die Redaktionen nach einem Aufruf erreicht haben. Gemeinsam mit den Vorarlberger Ärztinnen und Ärzten stellt die Initiative #vorarlberghältzusammen von VN und VOL.AT Ihre Fragen in den Mittelpunkt und wird diese im Rahmen einer ausführlichen Sondersendung von Vorarlberg LIVE heute, Montag ab 17 Uhr, beantworten - bewusst ohne Politiker.

Vorarlberg LIVE nimmt Ihre Fragen, aber auch Ihre Bedenken ernst und will in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Vorarlberg im Rahmen dieser Info-Initiative wissenschaftlich fundierte Antworten liefern. Aus diesem Grund stehen auch Ihre Fragen an die Expertinnen bei der großen Vorarlberg Live-Sondersendung im Mittelpunkt.